◇セ・リーグ 中日3―7広島（2026年5月1日 マツダ）

中日が1日の広島戦に敗れ、12球団最速で20敗（8勝）に到達した。

開幕28試合目での20敗到達は、1リーグ時代の38年春と42年の29試合目（9勝20敗）を更新するチーム最速の屈辱となった。

試合後、井上監督は1点差の勝負所だった7回にボスラー、鵜飼と失策が絡んで4失点したことに「外野にしても、内野にしてもね。結果スコアボード見たときに、エラーが4つ、4E。もう、その時点でそんなになりますわねっていう、典型的な試合」と、自滅した形を嘆いた。

打線も5回までに4度も得点圏に走者を進めながら無得点。「チャンスで1本出ていれば（違う展開になったけれど）、これはもう後の祭り。結局、1本打ってほしいところで打てない」と肩を落とした。

試合後は即座にミーティングも行った。「ライトの経験であったり、ジェイソン（ボスラー）であったり、細川の経験であったり、いろいろあっても、こういう結果につながったっていうのは、それぞれ、部門のコーチがね、言い方をちょっと…。『練習しようぜ、いいよ、いいよ』じゃなくて、やっぱりちょっと語気を強める形で」と、厳しい言葉も含めて話し合いを行ったことを明かした。

中日はこれで昨季からマツダスタジアムで7連敗。マツダに限らず、特に屋外球場でのミスが目立つ。「それはもう、全然、プロとしては言い訳できない」と同監督は語り、厳しい表情で球場を後にした。