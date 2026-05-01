浦安戦で後半ロスタイムに逆転を負けを喫し肩を落とす埼玉の選手

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◇ラグビー　リーグワン第１７節　浦安　２７―２４　埼玉（１日、秩父宮ラグビー場）

　レギュラーシーズン首位の埼玉は、１２位の浦安に２４―２７で敗れて２敗目（１５勝）。後半４２分に逆転トライを許す痛恨の一敗を喫し、主将のフッカー坂手淳史は「この負けを自分たちで消化しながら、来週のゲームに向けてみんなで一つになって頑張っていきたい」と語った。

　前半風下で戦った埼玉。７分のＳＯ齊藤誉哉のトライから連続得点で一時１２―０とするが、その後追いつかれてＰＧも許し、１２―１７のビハインドで折り返す。後半も一時１０点差をつけられたが、同１６分からロックのハアンガナ、フランカーのウィルソンとトライを奪って２４―２２と再逆転。だが点差を離しきれず、ラストプレーで押し切られて最後にひっくり返された。金沢篤ヘッドコーチは「取り切れずに後半まで近い点差でいってしまい、最後の逆転につながった」と、振り返った。

　埼玉は今季２敗目。勝てばプレーオフを準決勝から戦う２位以上へ大きく前進していたが、これで２位神戸、３位東京ベイと上位争いが混沌としてきた。会見冒頭「チームに伝えたことは、誰にでも勝てる力はあるが、誰にでも負ける可能性があると。それが準備不足なのか、メンタル不足なのか、プレーの選択ミスなのか。そこはこれから検証が必要」と語った坂手主将。最終節（９日、熊谷）はＢＬ東京戦を控える。「準備する時間はある。１週間で修正して、来週にむけていきたい」と次戦を見据えた。