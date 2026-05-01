◇ラグビー リーグワン第１７節 浦安 ２７―２４ 埼玉（１日、秩父宮ラグビー場）

レギュラーシーズン首位の埼玉は、１２位の浦安に２４―２７で敗れて２敗目（１５勝）。後半４２分に逆転トライを許す痛恨の一敗を喫し、主将のフッカー坂手淳史は「この負けを自分たちで消化しながら、来週のゲームに向けてみんなで一つになって頑張っていきたい」と語った。

前半風下で戦った埼玉。７分のＳＯ齊藤誉哉のトライから連続得点で一時１２―０とするが、その後追いつかれてＰＧも許し、１２―１７のビハインドで折り返す。後半も一時１０点差をつけられたが、同１６分からロックのハアンガナ、フランカーのウィルソンとトライを奪って２４―２２と再逆転。だが点差を離しきれず、ラストプレーで押し切られて最後にひっくり返された。金沢篤ヘッドコーチは「取り切れずに後半まで近い点差でいってしまい、最後の逆転につながった」と、振り返った。

埼玉は今季２敗目。勝てばプレーオフを準決勝から戦う２位以上へ大きく前進していたが、これで２位神戸、３位東京ベイと上位争いが混沌としてきた。会見冒頭「チームに伝えたことは、誰にでも勝てる力はあるが、誰にでも負ける可能性があると。それが準備不足なのか、メンタル不足なのか、プレーの選択ミスなのか。そこはこれから検証が必要」と語った坂手主将。最終節（９日、熊谷）はＢＬ東京戦を控える。「準備する時間はある。１週間で修正して、来週にむけていきたい」と次戦を見据えた。