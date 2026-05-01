女優の小雪（49）が1日放送のNHK Eテレ「眠れぬ夜は AIさんと」(金曜後10・00)にゲスト出演。20代の頃苦手だったインタビューが、あまり苦手ではなくなった転機を明かした。

小雪は「20代の頃は、質問されたことに対して、何をお答えしたらいいのか分からなくて不慣れだったんですよ。インタビューも嫌いだったし」と語り「だけど、ある時からあまり苦手じゃなくなりました」と続けた。

何がきっかけになったのか？と聞かれると「多分、母親になって、ちょっと力抜けたんですかね。力使うところがたくさん出てきたから」と言い「だから、自分を良く見せようとか、こういう答えが正しいだろうとか、求めているだろうなとか、人の期待や固定観念の中で話すことを、もう疲れてやめた。考えるのをやめる…考えられなくなった」と語った。

小雪は11年4月に俳優の松山ケンイチと結婚。12年1月に第1子、13年1月に第2子、15年7月に第3子を出産した3児の母。18年に北日本に移住し、家族で東京との二拠点生活を送っていたが、今は松山だけが二拠点生活をしている。