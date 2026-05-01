◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第17節 埼玉24―27浦安（2026年5月1日 東京・秩父宮ラグビー場）

4季ぶりのリーグ制覇を目指す首位の埼玉は、最下位の浦安に24―27（前半12―17）で敗れ、2敗目（15勝）を喫した。すでにプレーオフ（PO）進出を決めているが、準決勝からの登場となるレギュラーシーズン2位以上には痛い黒星。金沢篤ヘッドコーチ「取り切れるところで取り切れなかった。最後は浦安さんがチャンスをつかんだ」と淡々を語った。

12―17で折り返した後半に先にトライを許し、一時は10点のビハインドに。それでも後半16分、23分と立て続けにトライを奪い、24―22と逆転に成功した。その後も攻める場面が多かったが、風下のためキックを有効に使えず。敵陣で攻めていた残り50秒、途中出場のSO山沢拓也が蹴ったボールはダイレクトタッチとなり、相手ボールのラインアウトで再開。相手の執念に気圧され、最後はトライラインを破られた。

最後のプレー選択について、金沢HCは「キックを選択したことは悪くない。ただ精度は欠いた」と評価。すでにピッチを退いていたHO坂手淳史主将も「ボールキープしても良かったが、そこは中（プレーしている選手）の判断。選んだプレーでセイムページを見ないと、競った試合は勝てない。あの点差、あの時間帯で、ワイドにプレーし過ぎたとは思う」と話し、反省材料にしていた。

この日は先月25日に85歳で亡くなった東京三洋・三洋電機時代の監督で、チームの礎を築いた宮地克実さんを悼み、選手は喪章代わりの黒テープを左袖に巻いて臨んでいたが、白星を届けることはできなかった。