◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―５巨人（１日・甲子園）

巨人が敵地で阪神に完勝し、甲子園では今季３戦３勝とした。先発の田中将大投手が６回途中３失点と試合をつくり、広島やヤンキースなどで活躍した黒田博樹氏に並ぶ歴代２位の日米通算２０３勝目。１６日の同カード（甲子園）に続く白星で、今季は無傷の３連勝で阪神戦は２戦２勝とした。

駒大苫小牧時代に主役となった甲子園で、マー君がまた粘った。初回１死満塁のピンチで大山、小幡を打ち取って無失点とすると、打線が２、３回に計５得点。３回に２四球が絡んで２失点したが、４、５回は無失点に抑えた。６回１死満塁で降板。船迫の押し出しで３失点目となったが、リードは守った。

打線は力強くマー君を援護した。２回、３四死球でつかんだ無死満塁で平山が中前へ先制２点適時打。数字以上に印象に残る活躍を続ける“育成の星”は、渾身のガッツポーズを繰り出した。

３回にはダルベックが驚異の阪神キラーぶりを見せつけた。無死一、二塁から左翼へ本塁打ダービートップに並ぶ７号３ラン。強い浜風に乗った一撃を「みんながいい形でつないでくれたので、何が何でも打ちたかった。風にも乗ってよく飛んでくれました」と喜んだ。

ダルベックは今季、７本塁打中４本が阪神戦。打点は１８のうち１１が同カードとなった。頼もしい虎キラーのアーチに、敵地は騒然となった。

大勢のコンディション不良でブルペンは万全の布陣ではない中、小刻みな継投で逃げ切り。田和が招いた８回１死二、三塁のピンチは、この日昇格した高梨が連続三振で切り抜けた。

杉内俊哉投手チーフコーチは「もうみんなでつなぎましたね。なんとかね、粘り強く」と振り返り、苦しみながらもプロ初ホールドがついた田和の８回起用については「ブルペンでの状態はよかったので。大歓声の中で初めて投げられたと思うので、これもいい経験だと思って」とルーキーの背中を押した。さらに、火消しした高梨については「慎重にいくところは慎重にいってメリハリをつけてほしいと思います」と語り、「場数は踏んでますからね」と経験豊富な左腕に託したことを明かした。