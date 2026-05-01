カーリングの混合ダブルス世界選手権（スイス・ジュネーブ）で、日本代表の小穴桃里、青木豪組は決勝トーナメント１回戦で涙を飲んだ。

１次リーグＡ組３位の日本は、Ｂ組２位のイタリアと対戦。１―１の第３エンド（Ｅ）に３点を奪うなど、前半の４Ｅを４―２とリードして折り返す。第５Ｅに同点にされると、その後は一進一退の攻防を繰り広げたが、惜しくも延長戦の末に敗れた。

小穴は「試合展開的にはエキストラエンド（延長戦）に行かず勝負を決めるのが一番よかったが、さすが五輪２大会メダリストなだけある。今は悔しい気持ちの方が勝っている。大会全体としてはプレーオフに進めたのはいいが悔しい」と顔をしかめ、青木は「かなりもったいない試合だったのが正直なところ。本当にうまいし、そこに自分たちがついていけなかった」と肩を落とした。

ミラノ・コルティナ五輪の世界最終予選は不完全燃焼で幕切れ。小穴は今大会を「どういう頑張り方をするかなどの評価を図る大会にしたい」と語っていた。メダルには届かずも「なかなか一番目標にしていた大会（ミラノ・コルティナ五輪）に出場できない形になったが、その後活動を再開してからここまで来た。本当にたくさんのみなさんの応援がここまで届いた」と感謝を口にした。