ドル円のピボットは１５６．４６円付近＝ＮＹ為替
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ピボット分析 東京時間（21:43現在）
ドル円
現値156.54 高値157.33 安値155.50
159.24 ハイブレイク
158.29 抵抗2
157.41 抵抗1
156.46 ピボット
155.58 支持1
154.63 支持2
153.75 ローブレイク
ユーロ円
現値184.13 高値184.59 安値182.64
186.88 ハイブレイク
185.74 抵抗2
184.93 抵抗1
183.79 ピボット
182.98 支持1
181.84 支持2
181.03 ローブレイク
ポンド円
現値213.42 高値214.04 安値211.81
216.60 ハイブレイク
215.32 抵抗2
214.37 抵抗1
213.09 ピボット
212.14 支持1
210.86 支持2
209.91 ローブレイク
ピボット分析 東京時間（21:43現在）
ドル円
現値156.54 高値157.33 安値155.50
159.24 ハイブレイク
158.29 抵抗2
157.41 抵抗1
156.46 ピボット
155.58 支持1
154.63 支持2
153.75 ローブレイク
ユーロ円
現値184.13 高値184.59 安値182.64
186.88 ハイブレイク
185.74 抵抗2
184.93 抵抗1
183.79 ピボット
182.98 支持1
181.84 支持2
181.03 ローブレイク
ポンド円
現値213.42 高値214.04 安値211.81
216.60 ハイブレイク
215.32 抵抗2
214.37 抵抗1
213.09 ピボット
212.14 支持1
210.86 支持2
209.91 ローブレイク