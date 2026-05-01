女の幸せはいい人と出会うことなのよ


▶▶この作品を最初から読む

『“生きづまる”私たち』〜さやかの葛藤 後編　1話【全3話】

夫の態度、ワンオペ育児、小1の壁、親やママ友との関係…日常のなかでうまれたちょっとしたモヤモヤが積み重り、いつの間にか心の余裕をなくしていることはありませんか？

そんな身動きが取れずに“生きづまる”女性の前に、謎の女性マダムスズコが現れ、心に寄り添うひと言を届けます。

自分らしく生きるためのヒントが見つかる女性のための応援マンガです！

【“生きづまる”私たち〜さやかの葛藤】

性別や一般常識に縛られず、5歳の娘りんの個性を大切にしたいと考える主婦のさやか。そう思うのも、自身の子ども時代、実母の押し付ける「女の子らしさ」に苦しんでいたことから。しかし、娘の個性に実母は…。

▶「“生きづまる”私たち〜さやかの葛藤 前編」を読む

それは大変だったな…


自分の価値観を押しつけているのかな


かせきみたいっ！


時々わからなくなるの…


私が本当にやりたいことって何だろう？って


自分で自分の本心が見えなくなる


きっといい出会いもあるし！


まぁ！あの人の髪型ステキねぇ…


お嬢様みたいねって言われたの！


何がそんなにうれしいの？


周りの人が私をどう思うかをいつも気にしていた


いろいろな習い事をやっていたそう


お父さんによろしくね


私の個性は正さねばならなかった


明日の参観日はこのお洋服にしなさい！


こんな格好したくないのに


【著者プロフィール】

にゃほこ

北海道在住のイラストレーター。

レタスクラブWEBの記事：https://www.lettuceclub.net/weblettuce/member/124/

ホームページ：https://www.nyahoko.com/

Instagram：https://www.instagram.com/nyahoko1/

著＝にゃほこ／『“生きづまる”私たち』