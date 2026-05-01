5月1日は、おめでたい報告が相次いだ。元AKB48／SKE48の山内鈴蘭（31）が、自身のインスタグラムで結婚を発表。他にもM−1ファイナリストのお笑いコンビ、カベポスターの浜田順平（39）、女優矢作穂香（29）、女優上之薗理奈（27）がSNSで結婚をしている。（いずれもお相手は明かされていない）

また、妊娠・出産では、元モーニング娘。のタレント新垣里沙（37）がインスタグラムで「カジサック」ことキングコング梶原雄太のYouTubeチャンネルのカメラマンを務めている夫の山口安威氏との第1子を妊娠したことを発表。

出産ではモデルでタレントの藤田ニコル（28）が俳優の稲葉友（33）との第1子となる女児を出産したことをインスタグラムで報告。他にもTBS系情報番組「Nスタ」などに出演していた気象予報士の高安奈緒子さん（33）がインスタグラムで第2子となる次女、声優で女優の黒沢ともよがXで第1子、山形放送アナウンサーの大坪奈津子（29）がインスタグラムで第2子、俳優で麻雀プロの山本ひかる（35）がインスタグラム女児を出産したことを報告している。

いずれもSNSでの発表で、所属事務所の公式サイトやメディア各社へのファクスでの報告などこれまでの発表方法ではなく、よりファンにダイレクトに報告する形をとっている。

なぜ5月1日にここまで重なったのかは、はっきりしていない。月初め、ゴールデンウイーク前の最後の平日というタイミングでさらに大安だったということが考えられる。

2019年5月1日も結婚ラッシュだった。これは令和元年の初日ということで、元AKB48の高橋みなみやタレントの葉加瀬マイ、女優の徳永えり、モデルの松島花、タレントの藤崎奈々子など“令和婚”が相次いだ。

ちなみに5月2日は、縁起の良い一粒万倍日。結婚や良い報告が多い傾向があり、おめでたい話題が続くか。