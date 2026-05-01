「なんだニャ？」 差し出された手に興味津々

YouTubeチャンネル「Lunaistabby」では、握手をしようとする飼い主さんと猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「ふわふわでかわいすぎる」「なんて愛らしい子だ」の声が続出しました。

【画像5枚】「飼い主は何がしたいんだニャ（汗）」これが、“戸惑う猫”です！

注目を集めたのは「She wants to shake hand」という動画。ふわふわの猫が飼い主さんをじーっと見つめているシーンから始まります。飼い主さんが指を近づけると、「なんだニャ？」と立ち上がってにおいをクンクン。「何かあるのかニャ？」と不思議そうにしています。

握手をしようと、飼い主さんは猫の前に手を差し出しました。猫が手を乗せてきたので、猫の手を握ろうとする飼い主さん。握手ができるかと思いきや、猫はすぐに手を引っ込めてしまいます。

握手失敗！？ 思わず指を甘がみ

また手を近づける飼い主さんですが、なかなかうまくいきません。手を握ろうとすると、猫は「何かくれるのかニャ？」と、飼い主さんの手に顔を近づけてしまいます。何度も挑戦する飼い主さんに、「何かちょうだいニャ〜」と飼い主さんの指をカジカジと甘がみ。何ももらえないと思ったのか、飼い主さんから離れていきます。

「何がしたいのニャ？」 戸惑う姿に癒やされる

それでもあきらめない飼い主さんは、再び猫に近づきます。猫は「何がしたいのニャ？」と、手を出されている理由が分からず戸惑っている様子。握手の仕方はまだ分からないようですね。

猫と飼い主さんのほほ笑ましいやり取りに、視聴者からは「もっといろんな姿が見たい」「頭をなでてあげて」など多くのコメントが寄せられています。飼い主さんの手に興味津々な愛らしいしぐさを、ぜひチェックしてみてください。