◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―５巨人（１日・甲子園）

巨人が接戦を制して阪神戦３連勝とした。

２回に平山の２点適時打で先制。３回にはダルベックが３ランを放った。

先発の田中将は６回途中３失点の粘投で日米通算２０３勝目。リリーフ陣は大勢がコンディション不良で残留調整、ルシアーノと中川が２連投中で３連投は回避したい状況の中、船迫、田中瑛、田和、高梨、マルティネスと小刻みにつないで田中将を含め執念の６人継投で逃げ切った。

試合後の阿部監督の主な一問一答は以下の通り。

―全員でよくつないで勝った。

「いや本当にその通りですね」

―田中将は粘った。

「まあタイガースもそうだけど四球、最近四球がなんかキーワードになっている気がするけど。出そうと思って出してるんじゃないでしょうけどそれをどれだけ減らせるか、今後の課題としてやってほしいですね」

―ブルペンは大勢がいない中だった。

「行った投手みんな頑張ってくれました。それでライデルにつなげられたので」

―ダルベックは阪神戦４本塁打目の７号３ラン。

「継続してやってほしいですし、ああいうホームランというのは大きいのでまたいいところで打ってほしいですね」

―２回満塁から平山がしぶとく中前２点タイムリー。

「あそこまで追い込まなくても（３ボールから２球見逃してフルカウントに）その前のボールに、積極的にいってほしいんだけど、そういうところはまたこれから勉強だし経験というところですね」