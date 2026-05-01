

森山直太朗

フォークシンガーの森山直太朗が１日、TBS系金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の主題歌『愛々』のミュージックビデオを公開した。

【動画】森山直太朗『愛々』ミュージックビデオ

岡田将生主演の話題のTBS系 金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜よる10時00分〜10時54分）の主題歌を担当しているフォークシンガー森山直太朗。動画配信サービスの再生回数が1位を獲得するなど話題となっているこのドラマのために書き下ろした主題歌『愛々』は、ドラマ初回放送後の4月18日に配信がスタート。

今回のミュージックビデオは全編オール奄美大島ロケで撮影された作品で、監督を務めたのは、『ロマンティーク』、『生きている』、『さりとて商店街』で森山直太朗MV作品を手掛けたQQQ監督。奄美大島の穏やかな日差し、山並み、マングローブの林、海岸、港、映画館など、大自然と人々の暮らしが長閑に流れる景色のなかで、奄美大島で生まれ育った男の子2人が躍動する美しい映像で、多くの方が一度は体験したことがあるような、ありし日の原風景を追体験できる素晴らしい映像作品だ。

森山直太朗本人はこの映像作品について、「全編奄美大島ロケで、主役は地元に生まれ育った2人の男の子の物語になっております。彼らは本当の友達で、ワンシーンワンシーンをずっと眺めていたのですが、曲自体が持っている原風景がそこにあった、解釈が深まるような映像作品になりました。本当に作ってよかったし、本当にこの場所に来てよかったと思いました。」と語っている。

また、ミュージックビデオ公開にあわせて、「人と人。だけじゃなく、いつも隣にいてくれる愛犬、思い出が詰まった部屋、一生捨てられないモノ…あなたのかけがえのないバディーとの思い出をミュージックビデオのコメント欄や各種SNSで募集する」“＃語り愛々”企画も実施中とのこと。お裾分けいただいたエピソードの一部は公式ショート動画として公開するとのこと。

金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』は毎週金曜よる１０時に放送中。民放公式テレビ配信サービス「TVer」と「TBS FREE」で無料見逃し配信を実施。動画配信サービス「U-NEXT」、「Netflix」で最新話まで全話配信している。

森山は現在、2025年10月にリリースしたコンセプトアルバムを引っさげた全国ツアー『森山直太朗 Two jobs tour 2025〜26『あの世でね』〜「弓弦葉」と「Yeeeehaaaaw!」〜』の真っ只中。シアトリカルな舞台と共にアンビエントな旋律を奏でる「弓弦葉」とアコースティックで躍動感溢れる「Yeeeehaaaaw!」という対照的な二つのステージを同時期に展開するなど挑戦を続けている。