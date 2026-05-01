◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―５巨人（１日・甲子園）

巨人の先発・田中将大投手が６回途中３失点と試合をつくり、黒田博樹に並ぶ歴代２位の日米通算２０３勝目。「本当に（チームが）勝って良かったです。ただ自分自身は苦しい投球だったし、ああいう形で最後マウンドを降りてしまったので、託すしかなかった。リリーフも素晴らしいピッチングをしてくれましたし、本当にみんなに勝たしてもらいましたね今日は」と仲間に感謝した。

駒大苫小牧時代に躍動した甲子園で、マー君がまた粘った。初回１死満塁のピンチで大山、小幡を打ち取って無失点とすると、打線が２、３回に計５得点。３回に２四球が絡んで２失点したが、４、５回は無失点に抑えた。６回１死満塁で降板。船迫の押し出し四球で３点目を献上したが、リードは守った。

ヤンキース時代にお世話になった黒田氏に並ぶ大記録となり、「うれしいですよ。先日たまたま裏で、カープ戦の３戦目かな、（解説で）黒田さんが来られた時にあいさつできたので、久しぶりにちょっとお会いすることできてうれしかったですね。先週勝てなかった時も多分、黒田さんの名前がたくさん出たから、連絡をくださって久しぶりにちょっとやり取りしたんですけど、ここ最近黒田さんを近くに感じていたので、並べてよかったですね」と黒田氏とのやりとりを明かした右腕。「前回勝てなかった時に『もうはよ抜いてくれ（笑）』みたいな感じで連絡をいただいて『いやいやいや（笑）』と（伝えました）」と笑顔で語った。

☆日米通算２００勝以上の投手

ダルビッシュ有

２０８勝（日９３・米１１５）

黒田 博樹

２０３勝（日１２４・米７９）

田中 将大

２０３勝（日１２５・米７８）

野茂 英雄

２０１勝（日７８・米１２３）