【巨人】田中将大が黒田博樹に並ぶ日米通算２０３勝 黒田氏とのやり取りを明かす「もうはよ抜いてくれ（笑）みたいな感じ」
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―５巨人（１日・甲子園）
巨人の先発・田中将大投手が６回途中３失点と試合をつくり、黒田博樹に並ぶ歴代２位の日米通算２０３勝目。「本当に（チームが）勝って良かったです。ただ自分自身は苦しい投球だったし、ああいう形で最後マウンドを降りてしまったので、託すしかなかった。リリーフも素晴らしいピッチングをしてくれましたし、本当にみんなに勝たしてもらいましたね今日は」と仲間に感謝した。
駒大苫小牧時代に躍動した甲子園で、マー君がまた粘った。初回１死満塁のピンチで大山、小幡を打ち取って無失点とすると、打線が２、３回に計５得点。３回に２四球が絡んで２失点したが、４、５回は無失点に抑えた。６回１死満塁で降板。船迫の押し出し四球で３点目を献上したが、リードは守った。
ヤンキース時代にお世話になった黒田氏に並ぶ大記録となり、「うれしいですよ。先日たまたま裏で、カープ戦の３戦目かな、（解説で）黒田さんが来られた時にあいさつできたので、久しぶりにちょっとお会いすることできてうれしかったですね。先週勝てなかった時も多分、黒田さんの名前がたくさん出たから、連絡をくださって久しぶりにちょっとやり取りしたんですけど、ここ最近黒田さんを近くに感じていたので、並べてよかったですね」と黒田氏とのやりとりを明かした右腕。「前回勝てなかった時に『もうはよ抜いてくれ（笑）』みたいな感じで連絡をいただいて『いやいやいや（笑）』と（伝えました）」と笑顔で語った。
☆日米通算２００勝以上の投手
ダルビッシュ有
２０８勝（日９３・米１１５）
黒田 博樹
２０３勝（日１２４・米７９）
田中 将大
２０３勝（日１２５・米７８）
野茂 英雄
２０１勝（日７８・米１２３）