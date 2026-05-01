◆第１５２回ケンタッキーダービー・Ｇ１（現地時間５月２日、米国チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）＝現地時間５月１日、チャーチルダウンズ競馬場

ＵＡＥダービー制覇からの転戦でアメリカ３冠の初戦に挑戦するワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）はレース前日、無事に最終調整を完了した。

坂井瑠星騎手が騎乗し、同じ日にチャーチルダウンズＳ・Ｇ１（同競馬場、ダート１４００メートル）に出走する僚馬のテーオーエルビス（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ヴォラタイル）と、ともにダートコースを１周半のキャンター。気分良さそうに走り抜けた。

見守った高柳大調教師は「ドバイから転戦で、疲れを取っての調教ですが、今までうまくいっています。きょうもしっかりゲート練習をして準備は万全です。全力を出せる状態にはあると思います。うまく調整できたので、あとはジョッキーと馬に任せて、しっかり走ってもらいたいと思います」と納得の表情だった。

ケンタッキーダービーには昨年まで日本調教馬は１０頭が出走し、最高着順は２０２４年のフォーエバーヤングの３着。「スポーツの世界で最もエキサイティングな２分間」と呼ばれるレースで、日本競馬の新たな歴史をつくることができるか注目だ。