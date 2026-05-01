ジュランジェ新作ショーツ♡1枚で快適な夏へ導く綿100％ペチコート一体型

暑さと湿気が厳しい季節、ショーツの上にペチコートやインナーを重ねるたびにムレやベタつきが気になる…そんな悩みに寄り添う新作が登場しました。ジュランジェから発売される「ペチコートにもなる綿100％汗取り4分丈ショーツ」は、1枚で快適さと安心感を叶える新発想アイテム。夏のインナー選びを見直したい女性に注目です♡

1枚で完結する夏向けショーツ

「ペチコートにもなる綿100％汗取り4分丈ショーツ」は、ショーツとペチパンツを一体化した便利なアイテム。重ね履きを前提にしない設計で、暑い季節の着用ストレスを軽減してくれます。

ダブルクロッチ仕様で1枚でも安心して着用でき、おしりから太ももまでカバーする4分丈デザインも魅力。

スカートやワンピースの下にも合わせやすく、汗取りインナーとしてはもちろん、ルームウェアやパジャマ代わりにも使える万能さが嬉しいポイントです。

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綿100％素材でさらりと快適

素材には、汗を抑えるのではなくしっかり受け止めることを重視した綿100％生地を採用。ダブルガーゼや高島ちぢみなど天然素材ならではのやさしい肌触りで、汗ばむ季節も心地よく過ごせます。

冷感素材のような一時的な涼しさではなく、長時間着ても不快になりにくい体感を目指しているのが特徴。肌への張りつきやムレをやわらげ、外出時もおうち時間も快適さをサポートしてくれます♪

選べる5色＆サイズ展開も充実

サイズはS・M・L・LLの4サイズ展開。価格はS・M・Lサイズが3,600円（税込）、LLサイズが3,800円（税込）です。日本製ならではの丁寧なものづくりも安心感があります。

カラーは全5色。ライトグレー系の「プラチナ」、ベージュ系の「ピンクオークル」、黒系の「クロエ」、ピンク系の「コーラル」、そして楽天店限定・高島ちぢみ生地の「クチナシ」をラインアップ。

ベーシックから可愛らしい色味まで揃い、好みに合わせて選べます。

※意匠登録出願中。

※自社サイトおよび楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングで販売。

今年の夏は“重ねない快適さ”を選んで♡

ジュランジェの新作ショーツは、暑い季節の当たり前だった“重ね履き”を見直すきっかけになる一枚。

快適さ、機能性、肌へのやさしさを備え、毎日のインナー時間をもっと心地よくしてくれます。夏のムレやベタつきに悩んでいる方は、今年こそ新しい選択を取り入れてみてはいかがでしょうか♡