お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーさん（41）と安藤なつさん（45）が、清涼菓子のPR発表会に登場。カズレーザーさんが私生活で困っていることを明かしました。

イベントでは“ストレスをリフレッシュする”というコンセプトの商品だということで、日常で起こる様々なストレスが紹介されました。

司会からストレスの一つとして、「いつの間にか片方だけなくなっている“靴下ナイナイ”」と紹介されると、安藤さんは「これ、なんでなんすかね。本当にないんですよ」と共感。カズレーザーさんは、「これ専門の泥棒がいるってことですよ」と話し、笑いを誘いました。

また、最近感じたストレスを聞かれたカズレーザーさんは、「“何を検索しようとしたのか思い出せない”。調べようと思って、スマホを開くんですけど、その時にパッと出てきたやつ（広告）で、“あっ、これ気になるな”と思って、リンクを踏んで（開いて）いったら、“あれ？結局、何でスマホをいじってるんだっけ？”って。めちゃくちゃ思い出せないんですよね。普通に前は調べてたと思うんですけど、今はスマホ開いたらすぐ広告とか出てきちゃうから、そっちに気を取られちゃうっていうね。ChatGPTに聞きたい。“俺、何を検索しようとしたっけ？”って」と明かしました。

（5月1日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）