「ちいかわ×東京ばな奈」初のトートバッグが単品販売へ　ちいかわシルエットの特製チャーム付き

「東京ばな奈ワールド」を展開する株式会社グレープストーンが「ちいかわ」とコラボレーションした『ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグ』の単品販売を、5月7日より開始することが発表された。

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本商品は、イラストレーター・ナガノが描く「ちいかわ」と「東京ばな奈」のコラボレーションシリーズにおいて、初のトートバッグとなる。

デザインは両コラボ限定のオリジナルイラストを使用したもの。表面・裏面ともにちいかわたちが描かれ、側面には東京ばな奈のかぶりものから顔を出すちいかわたち、反対側には「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」も配置されている。

トートバッグ内側にはちいかわたちと「東京ばな奈」のシルエット柄の生地を使用。小物収納に便利なジッパーには「ちいかわ」のシルエットをかたどった特製チャームが付属する。

販売は、5月7日から5月17日までJR東京駅グランスタ東京 改札内1階 北通路エリア「POP UP GRANSTA GREEN」、5月18日から5月31日までは東京ソラマチ イーストヤード1F10番地「空の小町」にて行われる。常設店舗としては、東京ばな奈s、銀のぶどう -SWEETS GATE TOKYO-（JR東京駅 八重洲中央口改札内）1階、羽田空港第2ターミナル 東京食賓館 時計台1番前で取り扱う。

「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノがX（旧Twitter）で発表する漫画作品で、講談社から『ちいかわ なんかちいさくてかわいいやつ』が8巻まで刊行されている。2022年4月よりTVアニメが『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内で放送中で、2026年夏には『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開も予定されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）