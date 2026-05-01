＜速報＞米女子の第2Rスタート 原英莉花パー発進、渋野日向子はこの後ティオフ
＜メキシコ・リビエラマヤオープン 2日目◇1日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが開幕した。日本勢トップの原英莉花が日本時間午後9時36分にティオフ。10番パー3を2パットのパーで滑り出した。
〈連続写真〉進化した原英莉花のスイング…ヒザの位置が変化？
今大会終了後には出場優先順位を入れ替えるリシャッフルが行われ、ポイントランキング80位以内が『カテゴリー8』に昇格。原はすでにリシャッフル突破が確定している。リシャッフル対象であり、ランキング137位に沈んでいる渋野日向子は初日4オーバー・97位タイと大きく出遅れた。巻き返しを図るこの日は、午後10時24分にティオフ。まずは予選通過を目指す。3アンダーの好スタートを切った勝みなみは、午後9時24分にスタート。昨年覇者の岩井千怜は翌2日（土）の午前2時26分にティオフし、3オーバーからの浮上を狙う。日本勢最上位の4アンダー・4位タイにつける原英莉花と櫻井心那は、それぞれ午後9時36分、翌午前3時14分にスタートする。今大会の賞金総額は250万ドル（約3億9300万円）。優勝者には37万5000ドル（約5900万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞米女子メキシコ大会 スコア速報
日本勢は何時スタート？ 大会2日目の組み合わせ
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「何年やってんだ…」リシャッフルかかる渋野日向子は出遅れ
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