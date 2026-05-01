お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が1日に公式X（旧ツイッター）を更新。自身が製作総指揮・原作・脚本を務める映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」を鑑賞するため、深夜から並んだファンへの驚きをつづった。

西野は「明日から公開がスタートする山口県周南市『シネマ・ヌーヴェル』での『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』の前売券(※劇場窓口で朝9時に発売開始)の列が、朝7時から大変なことになってる。一番早い人で朝の2時半から並んでくださってたみたい ありがとうございますっ！！」と驚きの投稿。

また「ちょ！！周南シネマ・ヌーヴェル(@えんとつ町のプペル約束の時計台)の前売券購入者の列が一階まで伸びて、ついにはビルの外まで伸びてる！やばい」と長蛇の列ができたと報告していた。

さらに「9時から発売開始の『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』(@周南シネマ・ヌーヴェル)の列がビルを飛び出して、商店街の出口まで伸びている。ありがたいし、映画で街おこしに貢献できているのも嬉しい！」と喜びをつづっていた。