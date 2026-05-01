大相撲夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）を前に横綱審議委員会（横審）による稽古総見が１日、国技館の本土俵で行われた。１年ぶりに一般公開され、約５５００人が見守ったが、横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝は申し合い稽古に参加せず、夏場所に向けて調整に不安を残した。豊昇龍（２６）＝立浪＝は３大関を相手に最多の１７番と精力的に汗を流し、両横綱は対照的だった。

大の里は土俵に背を向けて歩き出した。約５５００人のファンが見つめる中で、土俵下ですり足などの基礎運動を行ったものの、土俵に上がらずじまい。土俵で仕上げのぶつかり稽古が行われている間に帰路に就き、存在感を示す場面もなかった。報道陣の取材にも応じることはなかった。

夏場所出場へ暗雲が垂れ込めた。横綱、大関による申し合いの誘いを大の里は断ったという。「横綱と大関でやろうと朝、会場に着いた時に話をした。大の里横綱はやらないと聞いて４人でやった」と豊昇龍。相撲を取れない状態だとしても、稽古場にいるのは横綱としての最低限の責務だ。

八角理事長（元横綱・北勝海）は「用事があったんじゃないの？（ぶつかり稽古で）胸ぐらい出してくれるかなと思ったが、その辺もまだまだ。お客さんもいたし、自覚が欲しい」と苦言。横審の大島理森委員長（７９）も「若手の成長を見ていただく、見守ることも（横綱の）責務かもしれない」と話した。

昨年１１月の九州場所で左肩を痛め、千秋楽を休場。今年の初場所は１０勝５敗で乗り切ったが、３月の春場所で４日目から休場した。今回は、ここ２場所と比べても調整遅れは明白で、同理事長は「稽古できる状態ではないんだと思う。出てきてほしいけど（稽古で）馬力をつけないといけない」と奮起を促す。夏場所は２連覇中で「いい結果で（６月７日の）誕生日を迎えたい。好きな時期」と話していた大の里。出場するつもりならば、急ピッチでの調整が必要だ。（山田 豊）