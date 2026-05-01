◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―５巨人（１日・甲子園）

巨人の高梨雄平投手が見事な火消しを披露してヒーローインタビューを受けた。

２点リードの８回からドラ２・田和が登板。死球と安打などで１死二、三塁のピンチを招いたタイミングで、この日１軍に昇格したばかりの高梨にバトンが渡された。前川を空振りに三振に仕留めて２死とし、最後は福島を見逃しの三振に抑え、ピンチを切り抜けた。

春季キャンプは右座骨部の故障のため故障班で過ごし、その後もリハビリを行っていた左腕。３月３１日に３軍戦で実戦復帰を果たし、２軍合流後は５試合に登板して防御率２・０８をマークしていた。

以下、高梨のヒーローインタビュー。

―緊迫した場面での登板。

「とんでもないところで行くなあ、と思いながらリリーフカーに乗っていきました」

―２つの三振。

「１点も正直やりたくないところだったので、なんとか浅いフライとか打たせられたらいいなと思ったんですけど最高の結果になって良かったです」

―スライダーが決まった。

「いや、もう２軍で全然三振取れなかったので、本当に良かったなーと思って、練習をしてきたかいがあったなと思います」

―リハビリ期間はどうだったか。

「野球人生でしたことのない長さのリハビリだったので、本当に担当してくれたトレーナーの方や、連絡をくれた友人や、応援してくれたファンのみなさんに、これはもう今日の１試合はみなさんのために投げようと思ってマウンドに上がったので抑えられて良かったです」

―声援は聞こえているか。

「いつも聞こえてます！ありがとうございます！」

―合流してチームメートからは。

「思ったより空気みたいな感じで迎えてもらったので、逆に入りやすかったかなと思います、みんないい感じで、抑えているのでそこに入るだけかなと思ってます」