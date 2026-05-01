毎年話題！ よーじやのチョコミントパフェ、ことしはスースー感が80倍へ！

よーじやが運営する、京都発のライフスタイルブランド「よーじや」は4月29日より、大好評「スースー！チョコミント」スイーツを季節限定で販売します。

チョコとミントのバランスが抜群の「スースーパフェ」や、その約50倍量のハッカ油を使用した異次元の刺激「50倍スースーパフェ」を用意。また、ことしは、スースー感マシマシの「追いミントソース」が新たに登場します。

「50倍スースーパフェ」に「追いミントソース」を全部かけたら、「スースーパフェ」の約80倍に。ちょっとした味変にも、もっとスリルを味わいたいときにもぜひ、試してみては？

■50倍で満足？ 80倍まで、いっちゃいますか！？

「追いミントソース」新登場！

毎年全国のチョコミン党界隈を熱狂させてきた、よーじやの「スースー！チョコミント」スイーツを2026年4月29日より季節限定で販売します。

天然のハッカを使用し、スースーとした清涼感にこだわったパフェはチョコミント好きから大きな反響が寄せられています。

ことしは新たに生チョコが加わりチョコとミントがほどよいバランスの「スースーパフェ」。さらに、毎年多くのメディアで取り上げられる、「スースーパフェ」の約50倍量のハッカ油を使用した「50倍スースーパフェ」も用意します。

ことしからミント入り生クリームに変えた顔色にも要注目。そのほか、京都のとうふ屋が手がける菓子ブランド「AMAIMON KYUZAYA」とのコラボスイーツ「スースー大福」も販売します。

そして、ことしはミントシロップ2種とハッカ油などの攻めたミントソースが、追いソースとして登場！

「50倍スースーパフェ」に「追いミントソース」をすべてかけたら、「スースーパフェ」のハッカ油量の約80倍に。スリルを味わいたいときにはもちろん、すべてのスイーツにもプラスして注文ができるので、ちょっとした味変にもぴったりです。

スースー感マシマシの追いソースで50倍のその先をぜひ、体感してみてはいかがでしょうか。

■商品概要

提供開始：2026年4月29日〜季節限定

取り扱い店舗：よーじや 四条河原町店／よーじや 嵯峨野嵐山店

◇＼スースー感マシマシ！ 追いソース、参上／

80倍まで、いっちゃいますか？！

チョコよりも、ミントよりも、スリルを味わいたいなら、大注目。

たとえば「50倍＊スースーパフェ」に「追いミントソース」ぜんぶかけると……。

なんと「スースーパフェ」の約80倍＊のスースー感！！

＊それぞれ「スースーパフェ」の約50倍、約80倍のハッカ油量です。

【スースー！チョコミント スースーパフェ】

販売価格：1,350円

チョコとミントのバランス命。

とびっきりのおいしさを追求して、

チョコとミントのちょうどいいバランスを見つけました。

ミントゼリーは、ちょっとマイルド。

チョコミントアイスは、安定のおいしさ。

歯ごたえの楽しいチョコチップやチョコクランチに加えて

ことしは、なめらか〜な生チョコも。

チョコミントが初めてのひとにも、好きになってもらえる予感

【スースー！チョコミント 50倍スースーパフェ】

販売価格：1,500円

涼しい顔したヤバいやつ。

刺激的なチョコミントを求めるひとの

うれしい悲鳴を聞きたくて。

「スースーパフェ」の

約50倍量のハッカ油を使用したパフェです。

ことしから、ミント入り生クリームに変えた顔色にも注目。

ひとくちめからミントショック！

スースー！どころじゃない異次元の刺激を体験できます。

＊妊娠中、授乳中、子ども、体調に不安のある人は控えてください。

【スースー！チョコミント 追いミントソース】

販売価格：110円

スースー感マシマシ！

ことしは、ミントシロップ2種とハッカ油などで

攻めたソースをつくりました。

ちょっとした味変にも、

もっとスリルを味わいたいときにも。

慎重に、ぎりぎりセーフを見極めてね。

＊妊娠中、授乳中、子ども、体調に不安のある人は控えてください。

すべてのスイーツにプラスできます。

【スースー！チョコミント スースー大福】

販売価格：1,280円

京都のとうふ屋が手掛ける菓子ブランド

「AMAIMON KYUZAYA」特製の大福です。

ミントガナッシュ、チョコチップ、豆乳チョコクリーム、

米粉スポンジをやわらか〜な求肥でくるりと包みました。

チョコミントアイスとの相性が格別です。

「AMAIMON KYUZAYA」の詳細はこちら：http://amaimon-kyuzaya.jp/

■ことしはスイーツだけじゃない！

「スースー！チョコミント」シリーズとして、スキンケアアイテムが新登場

〈季節限定〉スースー！チョコミント ウォーターハンドクリーム

販売価格：930円

内容量：60g

ハンドケアしながら

「スースー！チョコミント」のパフェを食べてる気分。

〈季節限定〉スースー！チョコミント プランプリップ

販売価格：1,980円

内容量：6.5g

まるで「スースー！チョコミント」のパフェを

食べたときのくちびるみたい。

詳細はこちら：https://www.yojiya.co.jp/archives/3990

■店舗情報

▼よーじや 四条河原町店

【住所】京都府京都市下京区御旅町30

【電話番号】075-708-6678

【営業時間】10:00〜22:00（L.O.21:00）

【定休日】無休

▼よーじや 嵯峨野嵐山店

【住所】京都市右京区嵯峨天龍寺立石町2

【電話番号】075-865-2213

【営業時間】10:00〜18:00（L.O 17:30）

【定休日】無休

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