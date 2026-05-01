SixTONESのこれまでのクリエイティブを保管・管理する物流倉庫を公開！『SixTONES STock』が東京＆大阪で開催

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SixTONESの体験型倉庫見学会イベント『SixTONES STock』が、6月17日から8月23日まで東京・Ginza Sony Park、10月21日から12月27日まで大阪・ATCギャラリーで開催される。

■メンバー発案の仕掛けなども

デビュー6周年、結成11年の年に、SixTONESのこれまでのクリエイティブを保管・管理する物流倉庫“SixTONES STock”を公開。

SixTONES STockの倉庫内には、歴代リリース作品やアーティスト写真、MV、ライブ衣装、オリジナルグッズ、YouTubeコンテンツなど、結成から現在に至るまでのSixTONESのクリエイティブが厳重に保管・管理されている。

見学者は制限時間内であれば、倉庫内を自由に巡ることが可能。しかし、単なる倉庫見学ではなく、メンバー発案の仕掛けなどSixTONESらしい遊び心が詰まった倉庫空間となっている。

なお、本イベントは各回入れ替え制となる。その他、チケット情報など詳細は公式サイトで。

■イベント情報

『SixTONES STock』

06/17（水）～08/23（日）東京・Ginza Sony Park

※07/13（月）、08/03（月）は休園日

10/21（水）～12/27（日）大阪・ATCギャラリー

※11/16（月）、12/07（月）は休館日

■【画像】SixTONESのアーティスト写真

■関連リンク

『SixTONES STock』OFFICIAL SITE

https://sixtones-stock.com/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/