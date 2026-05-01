日経225先物：1日22時＝300円安、5万9120円
1日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比300円安の5万9120円と急落。日経平均株価の現物終値5万9513.12円に対しては393.12円安。出来高は2249枚となっている。
TOPIX先物期近は3686.5ポイントと前日比34.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は42.23ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59120 -300 2249
日経225mini 59120 -295 56283
TOPIX先物 3686.5 -34.5 5517
JPX日経400先物 33650 -205 151
グロース指数先物 754 -2 441
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3686.5ポイントと前日比34.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は42.23ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59120 -300 2249
日経225mini 59120 -295 56283
TOPIX先物 3686.5 -34.5 5517
JPX日経400先物 33650 -205 151
グロース指数先物 754 -2 441
東証REIT指数先物 売買不成立
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