　1日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比300円安の5万9120円と急落。日経平均株価の現物終値5万9513.12円に対しては393.12円安。出来高は2249枚となっている。

　TOPIX先物期近は3686.5ポイントと前日比34.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は42.23ポイント安で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59120　　　　　-300　　　　2249
日経225mini 　　　　　　 59120　　　　　-295　　　 56283
TOPIX先物 　　　　　　　3686.5　　　　 -34.5　　　　5517
JPX日経400先物　　　　　 33650　　　　　-205　　　　 151
グロース指数先物　　　　　 754　　　　　　-2　　　　 441
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース