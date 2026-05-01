◇セ・リーグ DeNA5ー16ヤクルト（2026年5月1日 神宮）

DeNAは大量リードを奪われた8回に柴田竜拓内野手（32）がマウンドに上がった。試合後、相川亮二監督（49）が、柴田の“緊急登板”について言及した。

5―15で迎えた8回。4番手・マルセリーノが2死から3連打で16点目を奪われた。ここで内野手の柴田がマウンドへ。打者・宮本を左飛に打ち取り役目を果たした。

試合後、相川監督は「見ての通りで。何も言うことはなく、明日また全力で行くだけです。こういう結果になったので、見てのまんまなので。明日、また全員で勝ちを取りにいく姿をファンの皆さんで見せたいと。それだけです」と大敗に表情を曇らせた。

柴田の登板についても「（リリーフ陣に）負担かかっているんで、柴田に行ってもらった。それだけです」と言葉少な。事前に想定していたかどうかについても「見ての通りなので。柴田に頑張ってもらった、ということです」と話すにとどめた。

柴田も「こういう状況だったので。まだ試合も続いていたし。これ以上、僕からは何もないです」と多くは語らなかった。