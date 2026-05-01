『ガンダムX』ガロード＆ティファが3Dモデルになって動く！ 30周年記念番組が公開に
アニメ『機動新世紀ガンダムX』30周年記念番組『アフターウォーのその後はどう？』の初回となる第0回が、ガンダムチャンネルとバンダイチャンネルにて公開された。
【動画】『アフターウォーのその後はどう？』第0回
番組では『機動新世紀ガンダムX』で主人公ガロード・ラン役を務めた高木渉、ヒロインのティファ・アディール役を務めたかないみかが出演し、放送当時の思い出などをたっぷりと語っている。
さらに、ガロードとティファの3Dモデルを使用した新企画の始動も発表された。ガロード役・高木渉、ティファ役・かないみかが3Dモデルを操作して、『機動新世紀ガンダムＸ』の名セリフ「ガンダム売るよ！」や「あなたに力を……」を披露している。
『ガンダムX』の最新情報を届ける「GXNEWS」や、落ち込んでいる人にティファが語りかけるコーナー「疲れているあなたに力を…」でも3Dモデルが使用されている。
番組では、「ガロードの思い出ガレージ」として、ジャンク屋として生計を立てていたガロードにちなみ、リスナーたちの『ガンダムX』の思い出を募集。また、「疲れているあなたに力を…」コーナー宛てに、へこんで元気がないエピソードや落ち込んでいるエピソードを、さらに「もう一度聞かせてくれ！X名言集」として、好きな『ガンダムX』の名言を募集している。
バンダイチャンネルでは未公開映像を含むロングバージョンを公開中だ。
【動画】『アフターウォーのその後はどう？』第0回
番組では『機動新世紀ガンダムX』で主人公ガロード・ラン役を務めた高木渉、ヒロインのティファ・アディール役を務めたかないみかが出演し、放送当時の思い出などをたっぷりと語っている。
さらに、ガロードとティファの3Dモデルを使用した新企画の始動も発表された。ガロード役・高木渉、ティファ役・かないみかが3Dモデルを操作して、『機動新世紀ガンダムＸ』の名セリフ「ガンダム売るよ！」や「あなたに力を……」を披露している。
番組では、「ガロードの思い出ガレージ」として、ジャンク屋として生計を立てていたガロードにちなみ、リスナーたちの『ガンダムX』の思い出を募集。また、「疲れているあなたに力を…」コーナー宛てに、へこんで元気がないエピソードや落ち込んでいるエピソードを、さらに「もう一度聞かせてくれ！X名言集」として、好きな『ガンダムX』の名言を募集している。
バンダイチャンネルでは未公開映像を含むロングバージョンを公開中だ。