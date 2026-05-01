◇プロ野球セ・リーグ 広島7-3中日(1日、マツダスタジアム)

中日が広島とのカード初戦を落とし3連敗を喫しました。

中日は柳裕也投手が今季6度目の先発マウンドへ。初回、2回といずれもランナーを背負いながら、4つの三振を奪い無失点の立ち上がりを披露します。しかし3回、2アウト3塁のピンチを招くと、4番坂倉将吾選手に3球目のカットボールを打たれ先制点を許しました。

さらに5回には先頭の秋山翔吾選手に2塁打を浴び、犠打で1アウト3塁とされると、小園海斗選手に初球をはじき返され、2点目を失いました。

7回には3番手の齋藤綱記投手が1アウト満塁のピンチを招くと、野間峻祥選手が放ったファーストゴロをファーストのボスラー選手がうまく捕球できず、さらに本塁への送球が大きく逸れて2点を失います。なおも1アウト2、3塁から、今度はライトフライをつかんだ鵜飼航丞選手の送球が悪送球、ボールが転々とする間に3塁走者が生還するなど、広島に突き放されました。

一方、打線は初回から3イニング続けて得点圏にランナーを置きながら無得点。5回には1アウト満塁のチャンスを作りますが、ボスラー選手、木下拓哉選手がいずれも内野フライに打ち取られ先制ならず。つながりを欠きました。

8回に土田龍空選手が2ランで反撃しますが及ばず。8回には5番手の根尾昂投手が二俣翔一選手に1号ソロを浴び7−3で敗戦。3連敗となりました。