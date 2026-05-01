「LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙」の結果が5月1日に発表された。

【画像】LINEマンガ人気作『枯れた花に涙を』のグッズ一覧

「LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙」は、電子コミックサービス「LINEマンガ」がサービス開始13周年を迎えたことを記念して開催されたイベント。4月9日から4月22日までの期間、13個のテーマに沿ってユーザー投票が行われた。

各テーマのベスト3選と投票数が多かった上位30作品が特設ページおよび「LINEマンガ」アプリで公開されている。13テーマ中5テーマで『ONE PIECE モノクロ版』（尾田栄一郎／集英社）がベスト3選入りし最多選出となった。続いて『鬼滅の刃』（吾峠呼世晴／集英社）と『入学傭兵』（原作：YC、作画：rakhyun／LINEマンガ）がそれぞれ2テーマでベスト3選入りした。

出版社別では、13テーマ全39タイトルのうちLINEマンガの作品が12作と多くランクインしたが、最多は集英社の18タイトルで、人気の高さが伺える。

13周年にちなんだ「13歳の自分におススメしたいマンガ」では、『君に届け』（椎名軽穂／集英社）、『氷の城壁』（阿賀沢紅茶／集英社）、『ハイキュー!!』（古舘春一／集英社）が選出。「心に刺さった名言マンガ」では『鬼滅の刃』、『鋼の錬金術師』（荒川弘／スクウェア・エニックス）、『ONE PIECE モノクロ版』が並んだ。

■「LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙」結果発表

・13歳の自分におススメしたいマンガ BEST3選『君に届け』（椎名軽穂／集英社）『氷の城壁』（阿賀沢紅茶／集英社）『ハイキュー!!』（古舘春一／集英社）

・心に刺さった名言マンガ BEST3選『鬼滅の刃』（吾峠呼世晴／集英社）『鋼の錬金術師』（荒川弘／スクウェア・エニックス）『ONE PIECE モノクロ版』（尾田栄一郎／集英社）

・展開が超特急なマンガ BEST3選『俺だけレベルアップな件』（漫画：DUBU(REDICE STUDIO) 、原作：Chugong、脚色：h-goon／D&C MEDIA）『呪術廻戦』（芥見下々／集英社）『入学傭兵』（原作：YC 作画：rakhyun／LINEマンガ）

・最高にメロいキャラがいるマンガ BEST3選『枯れた花に涙を』（Gae／LINEマンガ）『作戦名は純情』（文：kkokkalee、絵：Dledumb／LINEマンガ）『藤堂司の恋愛事情』（作画・脚色：248、原作：Anna Kim／LINEマンガ）

・ひたすら泣ける涙腺崩壊マンガ BEST3選『鬼滅の刃』（吾峠呼世晴／集英社）『私の愛する圧制者』（脚色・作画：LICO、原作：Cersei／LINEマンガ）『ONE PIECE モノクロ版』（尾田栄一郎／集英社）

・尊すぎるカップルマンガ BEST3選『オークの樹の下』（脚色：Seomal/namu、作画：P、原作：Kim Suji／RIDI）『帝国一の悪女に溺愛がとまりません！』（あじ、SORAJIMA／ソラジマ）『見捨てられた推しのために』（原作：Kim Seonyu、文：Ryuho、絵：ギミョン／LINEマンガ）

・伏線回収がすごいマンガ BEST3選『義家族に執着されています』（漫画：seungu、原作：Han Yoon seol／LINEマンガ）『進撃の巨人 ａｔｔａｃｋ ｏｎ ｔｉｔａｎ』（諫山創／講談社）『ONE PIECE モノクロ版』（尾田栄一郎／集英社）

・とにかく笑いたい時に読むマンガ BEST3選『銀魂 モノクロ版』（空知英秋／集英社）『高台家の人々』（森本梢子／集英社）『極主夫道』（おおのこうすけ／新潮社）

・愛すべきヴィランがいるマンガ BEST3選『DRAGON BALL モノクロ版』（鳥山明／集英社）『僕のヒーローアカデミア』（堀越耕平／集英社）『ONE PIECE モノクロ版』（尾田栄一郎／集英社）

・1話目で心掴まれたマンガ BEST3選『再婚承認を要求します』（原作：Alphatart、作画：SUMPUL、脚色：HereLee／LINEマンガ）『泣いてみろ、乞うてもいい』（漫画：VAN JI、原作：Solche／LINEマンガ）『問題な王子様』（原作：Solche、漫画：CACTUS／LINEマンガ）

・至福の大人買い推奨マンガ BEST3選『暁のヨナ』（草凪みずほ／白泉社）『キングダム』（原泰久／集英社）『ONE PIECE モノクロ版』（尾田栄一郎／集英社）

・最高にスカッとするマンガ BEST3選『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』（原作：鳳ナナ、漫画：ほおのきソラ／アルファポリス）『入学傭兵』（原作：YC 作画：rakhyun／LINEマンガ）『私の夫と結婚して』（文/絵：LICO、原作：sungsojak／LINEマンガ）

・5巻以内で楽しめるマンガ BEST3選『彼方のアストラ』（篠原健太／集英社）『カラオケ行こ！』（和山やま／KADOKAWA）『タコピーの原罪』（タイザン5／集英社）

あわせて「LINEマンガ」では、「ゴー！ゴー！ゴールデンウィークキャンペーン」を5月6日まで開催中。555作品以上を対象に、通常23時間につき1話無料で読むことができる「毎日\0」のチャージ時間が期間限定で5時間に短縮されるほか、対象の名作マンガで使える全巻分の99%OFFクーポンが当たる「GWガチャセンター」を実施している。「LINEマンガ」LINE公式アカウントの友だち限定で5月中毎日ガチャチケットを配布するプレゼント企画も行われる。

また、「LINEマンガ」公式Xでは、抽選で3名に「えらべるPayⓇ」30,000円分、20名に「えらべるPayⓇ」1,000円分が当たるキャンペーンを実施中。公式Xアカウントのフォローと該当ポストのリポストを行い、「LINEマンガ」アプリで引いたガチャの結果のキャプチャをリプライすることで参加できる。

（文=リアルサウンド ブック編集部）