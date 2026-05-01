◆パ・リーグ 日本ハム５―１オリックス（１日・エスコンフィールド）

オリックスが、敵地エスコンフィールドで開幕４連敗を喫した。２５年８月２１日の白星を最後に、同球場ではレギュラーシーズン５連敗。敗退した同年のＣＳ第１Ｓを含めると、７連敗となった。

エスコンフィールドについて「選手らはそんなふうに（やりにくいとは）思っていないですけどね…」と、話したのは岸田護監督。そのうえで「きょうはやられましたね、加藤（貴）くんに」と、５回途中まで１得点に抑えられた相手先発に脱帽した。

先発・曽谷は６回５失点（自責２）で今季初黒星。６三振を奪う力投を見せたがカストロ、万波に浴びた一発が痛かった。指揮官は「投げている球は悪くなかった。（４回１死一、三塁で万波に許したセーフティースクイズについては）完璧な防ぎようがないので、やらさないことが一番でしょうね」と唇をかんだ。

敗戦のなか、中堅守備で美技を連発した渡部については「ずっといいプレーを続けてくれている」と称賛。「またあした切り替えてやります。当然、毎試合勝つ気でやるけど、あしたは勝てるように準備します」と前を向いた。