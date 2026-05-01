◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―５巨人（１日・甲子園）

巨人・吉川尚輝の高度なテクニックが田中将を、船迫を、チームを救った。

６回１死満塁で田中将に代わってリリーフした船迫は代打・前川に押し出し四球を与えて５―３と２点差に迫られた。

なお１死満塁でバッターは俊足の２番・福島。ここで二塁正面へのゴロが飛んだ。二塁・吉川は二塁ベース寄りに体重を移動させながら捕球し、二塁ベースの遊撃・浦田に高速ロングバックトス。浦田も素早く一塁送球し、福島はヘッドスライディングも間一髪アウト。二―遊―一の「４―６―３」ゲッツー完成でピンチを脱した。

長年、吉川は普段の練習から二塁へのバックトスをよく練習している。いきなり偶然、出たプレーではなく日頃からの積み重ね。勝負所でプロの超一流の守備力が発揮されたワンシーンだった。（片岡 優帆）

巨人・阿部監督「（田中将について）タイガースもそうだけど、最近四球がキーワードになっている気がする。出そうと思って出してるんじゃないでしょうけど、それをどれだけ減らせるか、今後の課題としてやってほしいですね。（大勢不在の中）いった投手みんな頑張ってくれました。それでライデルにつなげられたので」