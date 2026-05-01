「公害の原点」とされる水俣病の公式確認から７０年となった１日、熊本県水俣市で犠牲者慰霊式が営まれた。

今なお患者認定や被害救済を求める人が後を絶たず、全面解決が見通せない中、約７８０人が追悼の祈りをささげた。

患者や遺族、石原環境相、木村敬・熊本県知事、塩田康一・鹿児島県知事、原因企業チッソの関係者らが参列。患者・遺族代表として「祈りの言葉」を述べた認定患者の緒方正実さん（６８）は「次世代に教訓として伝え、水俣病で失われた一人一人の貴重な人生を無駄にしない」と誓った。

石原環境相は「拡大を防げなかったことを衷心よりおわびする。問題解決に全力を尽くす」と強調。チッソの山田敬三社長は「同じ過ちは二度と繰り返さないことを強く心に誓う。患者の皆様に対する補償責任の完遂を経営の至上命題に掲げ、努力を重ねている」と述べた。

水俣病はチッソ水俣工場から排出されたメチル水銀が蓄積した魚介類を食べた人たちが発症した中毒性の神経疾患。式には母親の胎内でメチル水銀に侵されて生まれた胎児性患者も参加し、涙を流す姿もあった。

熊本・鹿児島両県の認定患者２２８４人（３月末現在）のうち、２０００人以上が亡くなっている。今も１２００人以上が認定申請の審査結果を待っているほか、未認定患者約１５００人による集団訴訟も続いている。