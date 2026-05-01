【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは夕暮れ
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、土の質感を活かした陶器の製法、空の明るさが次第に失われていく様子など、3つの言葉を選びました。文字の並びから生まれる語感のヒントを頼りに、共通する2文字を探ってみましょう。
□□き
う□□み
がら□□ね
ヒント：夕暮れ時などに辺りがぼんやりと暗くなった状態を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「すや」を入れると、次のようになります。
すやき（素焼き）
うすやみ（薄闇）
がらすやね（ガラス屋根）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、工芸の基本、自然界の静かな変化、そして近代的な採光技術という、異なる文脈から言葉を抽出しました。共通の「すや」という音が、和語の情緒と機能的な語彙を橋渡ししています。時代や用途を越えて同じ音が言葉を支える面白さを、パズルのプロセスを通じて体験できたなら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、土の質感を活かした陶器の製法、空の明るさが次第に失われていく様子など、3つの言葉を選びました。文字の並びから生まれる語感のヒントを頼りに、共通する2文字を探ってみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□き
う□□み
がら□□ね
ヒント：夕暮れ時などに辺りがぼんやりと暗くなった状態を思い浮かべてみてください。
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正解：すや正解は「すや」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すや」を入れると、次のようになります。
すやき（素焼き）
うすやみ（薄闇）
がらすやね（ガラス屋根）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、工芸の基本、自然界の静かな変化、そして近代的な採光技術という、異なる文脈から言葉を抽出しました。共通の「すや」という音が、和語の情緒と機能的な語彙を橋渡ししています。時代や用途を越えて同じ音が言葉を支える面白さを、パズルのプロセスを通じて体験できたなら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)