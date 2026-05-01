ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【川棚町】採れたて「幻の小串トマト」町おこしイベントで旬の味を自… 【川棚町】採れたて「幻の小串トマト」町おこしイベントで旬の味を自慢の料理で楽しむ《長崎》 【川棚町】採れたて「幻の小串トマト」町おこしイベントで旬の味を自慢の料理で楽しむ《長崎》 2026年5月1日 21時24分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 川棚町で開催されているトマトのイベント。 飲食店が、5つの農家だけで生産されている「幻のトマト」を使った自慢の料理を提供。 旬の味を楽しむことができます。 ※詳しくは動画をご覧ください リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 『海業』モデルづくりへ「壱岐市とKDDI」がタッグ デジタル技術活用で海洋環境の保全を目指す《長崎》 この1週間注目された話題は？「県内のニュースランキング 4月24日(金)～4月30日(木)」《長崎》 【はまぜん祭り】伝統工芸「三川内焼」の魅力に触れる 窯元の工房見学や絵付体験も《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 長野, 老人ホーム, マンション, ネジ, 伊東市, 大阪, 上田, 明治大学, フローリング, 訪問介護