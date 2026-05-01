◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―５巨人（１日・甲子園）

ネット裏から見ていてとても興味深い対戦だった。

５―２と３点リードの５回の巨人の守備。田中将大と大城卓三のバッテリーは１死から２打数２安打の４番・佐藤輝明を迎えた。

甲子園は風速８〜９メートルの強風で、ライトからレフトへの強烈な浜風。左打者が引っ張っても打球が戻されるため右翼への本塁打は難しい環境だ。

そんな中、この打席で初球から４球連続で佐藤の内角を攻めてファウル、見逃し、ファウル、ボールと追い込んだ。５球目は外角高めに外れたが、６球目からまたも３球連続内角でファウル、ボール、ファウル。フルカウントとなった。

打席の佐藤に内角を存分に意識させる配球だった。本塁打は避けたい場面で、外角を左翼方向に流し打ちで痛打されれば、風に乗ってスタンドインの可能性もある。だから、内角を徹底して攻めている、外角には来ないのでは、と佐藤は感じていたかもしれない。

９球目。ラストボールは外角直球だった。意表を突かれたような中途半端なスイングで空振り三振。巨人バッテリーが上回った。

佐藤を抑えた時点で田中将の球数は８２球。続く大山は４球で抑えた。この打席で仮に本塁打でなくても安打や四球で出塁され、その後も球数を消費したら、投球イニングや継投も違った展開になっていた可能性がある。それだけに佐藤輝との９球の勝負は中盤の大きなポイントの一つだった。

田中将は５回を終えて８６球で６回も続投。６回１死満塁のピンチを招いたところで船迫に継投し、５回１／３を１０４球８奪三振という結果だった。船迫は押し出し四球で２点差に迫られたが、福島を二ゴロ併殺に抑えてリードを守った。

大勢がコンディション不良で残留調整、中川とルシアーノが連投中というブルペン事情もあり、１イニングでも１アウトでも多く投げることが求められていた中でベテラン田中将が見せた力投。右膝自打球から６試合ぶりに先発復帰した大城が懸命にリードした。（片岡 優帆）

巨人・阿部監督「（田中将について）タイガースもそうだけど、最近四球がキーワードになっている気がする。出そうと思って出してるんじゃないでしょうけど、それをどれだけ減らせるか、今後の課題としてやってほしいですね。（大勢不在の中）いった投手みんな頑張ってくれました。それでライデルにつなげられたので」