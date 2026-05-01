◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―５巨人（１日・甲子園）

阪神が巨人に敗れ、今季の甲子園での伝統の一戦は３戦３敗となった。

先発した村上が誤算だった。２回に３四死球を与え無死満塁とし、平山の中前２点打で先制を許した。３回には先頭の吉川、続く中山に連打を浴びて無死一、二塁とされ、４番・ダルベックに１３７キロのカットボールを左翼席へ運ばれた。巨人戦に限れば、自己ワーストの５回５失点で降板。「四球絡みや長打という、一番やってはいけない失点の仕方をしてしまいました。試合を作ることができずに申し訳ない」と悔やんだ。

７回には、この日出場選手登録されたばかりの及川がマウンドに上がった。カットボールとスライダーを中心に、わずか８球で３者凡退に仕留めた。ファームでは５試合で０勝１敗、防御率８・４４と結果が振るわなかったが、１軍起用に結果で応えた。昨年は６６試合に登板し、６勝３敗４６ホールド、防御率０・８７と圧巻の数字を残した男が甲子園のマウンドに帰ってきた。

打線では４番・佐藤が初回１死一、二塁から中前安打を放つなど３安打。４月３０日・ヤクルト戦（神宮）でも、７号ソロを含む４打数３安打で、２０２４年８月４日・ＤｅＮＡ戦と同６日・ヤクルト戦以来となる２戦連続猛打賞をマークした。

チームの連勝はストップしたが、収穫を次戦につなげる。