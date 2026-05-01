◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―５巨人（１日・甲子園）

巨人が敵地で阪神に完勝し、甲子園では今季３戦３勝とした。先発の田中将大投手が６回途中３失点と試合をつくり、黒田博樹に並ぶ歴代２位の日米通算２０３勝目。１６日の同カード（甲子園）に続く白星で、今季は無傷の３連勝で阪神戦は２戦２勝とした。

駒大苫小牧時代に主役となった甲子園で、マー君がまた粘った。初回１死満塁のピンチで大山、小幡を打ち取って無失点とすると、打線が２、３回に計５得点。３回に２四球が絡んで２失点したが、４、５回は無失点に抑えた。６回１死満塁で降板。船迫の押し出しで３失点目となったが、リードは守った。

打線は力強くマー君を援護した。２回、３四死球でつかんだ無死満塁で平山が中前へ先制２点適時打。数字以上に印象に残る活躍を続ける“育成の星”は、渾身のガッツポーズを繰り出した。

３回にはダルベックが驚異の阪神キラーぶりを見せつけた。無死一、二塁から左翼へ本塁打ダービートップに並ぶ７号３ラン。強い浜風に乗った一撃を「みんながいい形でつないでくれたので、何が何でも打ちたかった。風にも乗ってよく飛んでくれました」と喜んだ。

ダルベックは今季、７本塁打中４本が阪神戦。打点は１８のうち１１が同カードとなった。頼もしい虎キラーのアーチに、敵地は騒然となった。

大勢のコンディション不良でブルペンは万全の布陣ではない中、小刻みな継投で逃げ切り。田和が招いた８回１死二、三塁のピンチは、この日昇格した高梨が連続三振で切り抜けた。

チームは昨季の同カードで８勝１７敗、甲子園では４勝８敗と苦しんだが、今季はここまで４勝２敗で甲子園では無傷の３連勝。苦手意識を払拭する快勝で、首位・阪神に１・５ゲーム差と接近した。

☆日米通算２００勝以上の投手

ダルビッシュ有

２０８勝（日９３・米１１５）

黒田 博樹

２０３勝（日１２４・米７９）

田中 将大

２０３勝（日１２５・米７８）

野茂 英雄

２０１勝（日７８・米１２３）