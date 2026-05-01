カベポスター浜田順平、結婚発表 ライブで生報告「お相手はオダウエダの植田ではございません」
【モデルプレス＝2026/05/01】お笑いコンビ・カベポスターの浜田順平（39）が5月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚を発表した。
【写真】人気芸人、交際していた元相方が美しすぎ
浜田は「先ほど、よしもとお笑いライブin鎌倉にてご報告させていただきましたとおり、結婚しました！」と同日、神奈川県・鎌倉芸術館大ホールにて開催されたお笑いライブ「神奈川 よしもとお笑いライブin鎌倉2026〜笑いの嵐でみんなHappiness！〜」にて生報告したことを明かした。続けて「なおお相手はオダウエダの植田ではございません」とユーモアたっぷりにつづり「これからも頑張りますのでよろしくお願い致します！」と結んでいる。
浜田は1987年04月28日生まれ。大阪府出身。相方は永見大吾。2022年、第43回ABCお笑いグランプリで優勝し、2022年・2023年には「M-1グランプリ」にて決勝進出を果たしている。（modelpress編集部）
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◆浜田順平、結婚発表
浜田は「先ほど、よしもとお笑いライブin鎌倉にてご報告させていただきましたとおり、結婚しました！」と同日、神奈川県・鎌倉芸術館大ホールにて開催されたお笑いライブ「神奈川 よしもとお笑いライブin鎌倉2026〜笑いの嵐でみんなHappiness！〜」にて生報告したことを明かした。続けて「なおお相手はオダウエダの植田ではございません」とユーモアたっぷりにつづり「これからも頑張りますのでよろしくお願い致します！」と結んでいる。
◆カベポスター、第43回ABCお笑いグランプリで優勝
浜田は1987年04月28日生まれ。大阪府出身。相方は永見大吾。2022年、第43回ABCお笑いグランプリで優勝し、2022年・2023年には「M-1グランプリ」にて決勝進出を果たしている。（modelpress編集部）
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