◇セ・リーグ ヤクルト16ー5DeNA（2026年5月1日 神宮）

ヤクルトの丸山和郁外野手（26）が、DeNA戦で自身初のサイクル安打を達成した。サイクル安打達成は、25年8月19日ヤクルト戦（神宮）の丸佳浩（巨人）以来史上73人目＆78度目で、セ・リーグ43度目。ヤクルトのサイクル安打達成は21年9月18日巨人戦（東京D）の塩見泰隆以来5年ぶり。

試合後にお立ち台に上がった丸山和は「とってもうれしいです」と笑顔を見せた。

「1番・右翼」で先発出場した丸山和は、初回の第1打席は左邪飛に倒れたが、2回の第2打席で右前打、4回の第3打席で右中間3塁打、5回の第4打席で2号ソロを放って快挙達成に王手をかけた。

迎えた7回の第5打席ではDeNA4番手・マルセリーノの投じた135キロのスライダーを打ち上げた。打ち取られた当たりに見えたが、打球は風で流され左翼の前にポトリと落ちる二塁打に。「ベンチからツーベース狙えって言われて…“狙って打てるもんじゃねぇよ”と思いながら（笑い）。当たりはよくなかったですけど、神風が吹いてくれて（打球が）落ちてくれました」とうなずいた。

さらに好調の原動力を問われると、照れくさそうに「えー、実は19日にパパになりました」と笑顔で報告。球場の大歓声を浴びた。

8回の第6打席ではさらに右前打。自身プロ入り初の5安打とした。