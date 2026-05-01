◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 5-3 阪神(1日、甲子園球場)

巨人は序盤につくったリードを守り切り、阪神との初戦に勝利しました。

先発のマウンドにあがったのは、前回の甲子園での登板で今季2勝目をあげていた田中将大投手。しかし初回から1アウト満塁のピンチを招きます。それでも後続を打ち取り、先制点献上のピンチをしのぎました。

すると2回からは、対する阪神の先発・村上頌樹投手の前に巨人打線が奮起。連続の四死球で無死満塁の好機をつかむと、平山功太選手が先制の2点タイムリーを放ちます。さらに3回にも先頭からの連打で好機をつかむと、ダルベック選手がリーグトップに並ぶ第7号の3ランHRを放ちました。

これで5点リードとした巨人。しかし直後の3回裏には、田中投手が満塁のピンチから坂本誠志郎選手の2点タイムリーを浴びます。さらに6回にも1アウト満塁のピンチを迎え降板。2番手・船迫大雅投手が押し出し四球としたことで、さらに1点を献上しました。

それでも以降は阪神打線の反撃をしのぎ、ゲームセット。巨人が敵地で勝利しました。