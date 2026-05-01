ロサンゼルス・ドジャースの球団カメラマン、ジョン・スーフー氏は4月27日に自身のInstagramを更新し、ドジャースの佐々木朗希（24）を捉えた写真を公開した。投稿では「Roki and Roki」とつづり、マウンド上の佐々木と、手前に置かれた佐々木のボブルヘッド人形が同じ画角に収まったユニークな1枚を披露している。

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公開された写真では、ドジャースタジアムのグラウンドを背景に、佐々木のボブルヘッド人形が手前に大きく写り、奥のマウンドには投球モーションに入る佐々木の姿が見える。スタンドの熱気と、ミニチュアの佐々木が本物を見守っているような構図が重なり、遊び心のある印象的なショットになっている。

【画像】ボブルヘッド越しにマウンドの佐々木を捉えた1枚（画像はJon SooHoo公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「WRoki！ 大谷選手の時もお願い～投げる大谷ボブルヘッドに打つ大谷選手そしてその反対、楽しそう」「人はソレをドッペルゲンガーと言う」「ROKI ＆ ROKI」「Cool shot Jon!」といった声が寄せられている。