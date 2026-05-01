東京都福生市で、ハンマーで少年を殴るなどし、逃走していた男が1日午後、殺人未遂の疑いで逮捕されました。逮捕を受けて、母親が取材に応じました。

■母親「切り離された生活」

高林輝行容疑者（44）は逃走から56時間あまりの1日午後4時過ぎ、殺人未遂の疑いで逮捕されました。調べに対し、高林容疑者は「殺すつもりはなかった」と容疑を否認しているということです。

逮捕前、高林容疑者の母親は…

高林容疑者の母親

「彼の細かいことはわからない。ここに独立して自分の台所・風呂場・トイレ、全部自前でこさえているから母屋に来ることはなくて、切り離された生活。『納豆買ってきてくれよ』『卵1パック頼む』『うどん頼むよ』とかそういう会話をする程度」

事件当日については…

高林容疑者の母親

「夜型タイプで朝に寝る、それで『眠れなかった』って。できれば自首（出頭）してもらいたい」

■警察官の隙突き逃走…習志野市のアパート1室に

先月29日、少年や警察官ら5人が重軽傷を負った事件。警視庁によりますと、高林容疑者は自宅前で17歳の少年をハンマーで殴り、殺害しようとした疑いが持たれています。

その後、高林容疑者は警察官の隙を突き、自宅の裏口から逃走しました。

捜査関係者によりますと、高林容疑者がJR福生駅の方向へ徒歩で移動する様子が、防犯カメラに映っていたといいます。

警視庁に公開手配された高林容疑者は1日に逮捕されました。警視庁によりますと、高林容疑者が確保されたのは東京都内ではなく、現場のある東京都福生市からおよそ60キロ離れた千葉県習志野市でした。

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アパートの1室にいたところを、警視庁の捜査員が確保したということです。その際、暴れる様子はなかったといいます。

逃走には一部、車を使っていて、防犯カメラの捜査で都内や埼玉県内を通り、習志野市へ入っていたことがわかったといいます。

高林容疑者と習志野市のアパートの居住者との関係性はわかっていません。

高林容疑者は調べに対し「殺すつもりはなかった」と供述しているということです。警視庁は、高林容疑者の身柄を署に移し詳しい事情を聞く方針です。

■習志野市…母親「私は知らないところ」

1日午後、高林容疑者の母親に話を聞きました。

――逮捕を聞いてどう感じている

高林容疑者の母親

「安心いたしました。ありがたいと思います。あれ（防災無線）聞くとつらくて、つらくて申し訳なくて」

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「逮捕されました」

高林容疑者の母親

「逮捕されました…。こういうことがもうないような人生になってほしい」

――習志野市に土地勘や知り合いは

高林容疑者の母親

「彼が知っているかどうか存じていませんけど、私は知らないところです」

――どういう気持ちで過ごしていた

高林容疑者の母親「自首（出頭）するとか、穏便に逮捕されるとか願っていました。人のために尽くすような、まっとうな人生を送れるようになったら良いなと思いました。申し訳ないと思っています」