俳優の小松準弥（32）が1日、自身のSNSを更新。6月末での所属事務所退所を報告した。

小松は「この度、私 小松準弥は、2026年6月30日をもちまして、株式会社サンミュージックブレーンを退所することとなりました」と報告。

「これまで応援してくださった皆様、そして支えてくださった関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。日々いただいてきた言葉や想いの一つ一つが、活動を続けていく上での大きな支えとなっていました」とし、「また、サンミュージックブレーンの温かく、アットホームな環境の中で過ごした時間は、かけがえのないものであり、多くの学びと経験を得ることができました。お世話になりましたすべての皆様に、深く御礼申し上げます」と感謝をつづった。退所に伴い、ファンクラブは今年6月末で閉鎖するという。

今後については「ひとまずフリーとして活動してまいります」と説明し、「新たな環境となりますが、一つ一つの仕事と真摯に向き合いながら、これまで以上に成長できるよう努めてまいります。そして、皆様とまた新たな景色を共有できるよう、より一層精進してまいります」と決意をつづった。

1993年12月23日生まれ、宮城県出身の小松は、21年放送のテレビ朝日系「仮面ライダーリバイス」門田ヒロミ・仮面ライダーデモンズ役などで知られている。