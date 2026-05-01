◇プロ野球セ・リーグ 阪神ー巨人（1日、甲子園球場）

ここまで10試合を無失点に抑える好投を続けてきた巨人のドラ2ルーキー・田和廉投手。ピンチを招いての降板となるも、今季初昇格となった高梨雄平投手がしっかり抑えました。

田和投手は2点リードで迎えた8回に登板。先頭で迎えた坂本誠志郎選手には抜けた球が続き、体をかすめる死球で出塁を許します。さらに続く郄寺望夢選手には、センターへ抜けるヒットを浴びました。さらに送りバントで1アウト2、3塁のピンチ。ここで阿部慎之助監督はマウンドをスイッチします。

代わってマウンドにあがったのは、この日が今季初昇格となった高梨投手。昨季のコンディション不良もあり、開幕から出遅れていました。高梨投手はここで迎えた前川右京選手に対し、3球のボールを続けるも、6球目のスライダーで空振り三振。続く福島圭音選手に対してもボール先行とするも、6球目のスライダーで見逃し三振としました。

ベンチで心配そうに見つめていた田和投手もホッとした笑顔。高梨投手もガッツポーズを見せながら、笑みを浮かべました。