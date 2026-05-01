◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第17節 浦安27―24埼玉（2026年5月1日 東京・秩父宮ラグビー場）

12連敗中だった最下位の浦安が首位を走る埼玉を27―24（前半17―12）で破る金星を挙げた。1部昇格2季目の浦安は4勝目となり、昨季の3勝を更新。すでに2部との入れ替え戦（10位以下）に回ることは確定しているものの、クラブの歴史に残る大きな白星となった。

CTB松本壮馬、No・8タマティ・イオアネのトライなどで17―12で前半を折り返した浦安は、後半8分にもイオアネがトライを奪い、一時10点をリード。しかしその後は2連続トライを許し、2点を勝ち越されて試合は終盤を迎えた。

試合終了の目安を知らせるホーンが鳴った後の後半ロスタイム、最後の攻撃でSO田村煕がドロップショットを放つと、ボールはクロスバーに直撃。こぼれ球を途中出場のWTBルテル・ラウララが獲得すると、左サイドへアタック。最後は途中出場のNo・8リサラ・シオシファがラックの上を飛び越えてトライゾーンに飛び込み、歓喜の瞬間を迎えた。