「意外と有意義に過ごせています」物価高で“友人・親戚”付き合いを減らした36歳女性に訪れた変化
友達、同僚、親戚……あらゆる人間関係においてお金は切っても切り離せないもの。物価高で家計管理にシビアにならざるを得ない中、これを機に関係性を見直したという人もいるようです。
All About編集部は全国20〜70代の200人を対象に「物価高で見直した・手放した人間関係」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、北海道に住む36歳女性のエピソードを紹介します。
・居住地：北海道
・年齢：36歳
・家族構成：既婚（子なし）
・職業：専業主婦
・世帯年収：500万円
・貯蓄：100万円
女性が物価高によって見直した人間関係は「友人、親戚」だそう。
「会う約束をして遊んだ時、交通費、外食、ショッピングの合計金額が物価高前の2倍かかってしまい、『これは高くなったね』と話し合って会う回数を減らしました」
相手からの誘いを断る時はどのように伝えているのでしょうか。
「きちんと今月は生活費がギリギリのため難しいとお話しています。相手もそうだよねとすんなり理解してくれます。お互い生活に余裕のある月がバラバラなので会う機会が減り少し寂しいですね」
寂しさを感じつつ、人間関係を見直した後、自身の生活や心境に変化があったようです。
「時間の使い方が変わりました。人と会っていた時間が空白になったので自分の趣味や推し活、ほかにもいろいろとやりたかったことも時間があるおかげでできるようになりました。お金に余裕はないですが生活は意外と有意義に過ごせています」
「私の両親はもういないので、まだまだ元気ですが高齢のため心配なこともあり、無理をしても時間を作り会いに行っています」
最後に、今後も物価や社会情勢の変化も予想される中、人間関係で大切にしていきたいことを聞きました。
「定期的に連絡を取り合うことを大切にしていきたいです。会わなくても通話などでお互いのことを話し合えば関係は維持し続けられると思います。どこか外食などに行かなくても、交通費はかかりますがお互いの家を行ったり来たりするだけでも十分楽しめます。相手が忙しいかもと遠慮せず連絡することが大切だと思います」
＜調査概要＞
物価高で見直した・手放した人間関係に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月9〜10日
調査対象：全国20〜70代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国20〜70代の200人を対象に「物価高で見直した・手放した人間関係」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、北海道に住む36歳女性のエピソードを紹介します。
物価高以前の2倍かかってしまい……【回答者プロフィール】
・居住地：北海道
・年齢：36歳
・家族構成：既婚（子なし）
・職業：専業主婦
・世帯年収：500万円
・貯蓄：100万円
女性が物価高によって見直した人間関係は「友人、親戚」だそう。
「会う約束をして遊んだ時、交通費、外食、ショッピングの合計金額が物価高前の2倍かかってしまい、『これは高くなったね』と話し合って会う回数を減らしました」
相手からの誘いを断る時はどのように伝えているのでしょうか。
「きちんと今月は生活費がギリギリのため難しいとお話しています。相手もそうだよねとすんなり理解してくれます。お互い生活に余裕のある月がバラバラなので会う機会が減り少し寂しいですね」
寂しさを感じつつ、人間関係を見直した後、自身の生活や心境に変化があったようです。
「時間の使い方が変わりました。人と会っていた時間が空白になったので自分の趣味や推し活、ほかにもいろいろとやりたかったことも時間があるおかげでできるようになりました。お金に余裕はないですが生活は意外と有意義に過ごせています」
会わなくても関係は維持できるそんな中、女性には、この人だけには「いくらかかっても会いに行く」「絶対にお金を惜しまない」と決めている相手がいるといいます。それは「義両親」です。
「私の両親はもういないので、まだまだ元気ですが高齢のため心配なこともあり、無理をしても時間を作り会いに行っています」
最後に、今後も物価や社会情勢の変化も予想される中、人間関係で大切にしていきたいことを聞きました。
「定期的に連絡を取り合うことを大切にしていきたいです。会わなくても通話などでお互いのことを話し合えば関係は維持し続けられると思います。どこか外食などに行かなくても、交通費はかかりますがお互いの家を行ったり来たりするだけでも十分楽しめます。相手が忙しいかもと遠慮せず連絡することが大切だと思います」
＜調査概要＞
物価高で見直した・手放した人間関係に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月9〜10日
調査対象：全国20〜70代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)