佐世保市で始まったのは伝統工芸・三川内焼の魅力に触れられる「はまぜん祭り」です。

三川内皿山地区一帯の15の窯元を歩きながら買い物が楽しめます。

白磁に藍色の染付が特徴の「三川内焼」は、400年以上の歴史を持ち、

人気の唐子絵が描かれるなど、繊細で優美な作品が多い国の伝統工芸品です。

（佐賀からの来場者）

「かわいかよね、かわいかよね。毎年来てます。昔からの(柄)が好きですよね。その同じ(伝統)が魅力ですよね 」

（愛知からの来場者）

「来たのは初めてです。とても楽しめました。ほしいものがいっぱいあって、選ぶのがとても苦労しました。何か新しいこと、珍しいことをされていて、とても魅力を感じました」

祭りでは、絵付体験も企画され、訪れた人が思い思いの柄を描いて楽しんでいました。

（体験者）

「(出来は)まあまあです。母親にあげます」

（体験者）

「(三川内焼は)非常にきれいだと思います。(体験は)もう、本当に楽しかったです。全部、難しいですね」

はまぜん祭りは5月5日まで開かれ、窯元の工房見学や、展示即売会、オークションなども行われるということです。