「平成リバイバル的な!?」西野カナ、NiziUとのコラボ曲ソロビジュアルを公開！ 「顔面強すぎ！」
歌手の西野カナさんは4月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。ガールズグループ・NiziUとコラボレーションした新曲『LOVE BEAT（feat. NiziU）』のソロビジュアルを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】「平成リバイバル的な!?」西野カナのソロビジュアル
ファンからは「平成リバイバル的な!?」「世界一平成が似合う」「平成の女王」や「透明感えぐい」「顔面強すぎ！」「て、天使が舞い降りたぁ」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「平成リバイバル的な!?」西野カナのソロビジュアル
「て、天使が舞い降りたぁ」西野さんは「新曲『LOVE BEAT (feat. NiziU)』のソロビジュアルを初公開」「5月27日(水)リリースの『LOVE BEAT』EPのジャケット写真2種も公開」と紹介し、3枚の画像を投稿。虹をコンセプトにしたポップでファンタジーな雰囲気のソロビジュアルです。キラキラとした華やかなデザインが、西野さんのイメージにもマッチしています。
NiziUとのコラボレーションビジュアルも公開また、NiziUとのコラボレーションビジュアルも公開。「キラキラでトロピカルな衣装を身にまとった」西野さんとNiziUが、ハイビスカスの花に覆われた1枚です。ファンからは「今年はまだ平成だったよね？」「みんなギャルいー」「20代と並んでも何の違和感ないのさすがすぎる」といった反響が寄せられました。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)