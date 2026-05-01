3児の母・近藤千尋、彩り豊かな手作り弁当公開「品数の多さにびっくり」「豪華すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/01】モデルの近藤千尋が5月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。色鮮やかな弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】36歳3児の母モデル「全部美味しそう」と話題のぎっしり弁当
近藤は「今日も1日頑張るぞー」とつづり、華やかな弁当の写真を公開。パスタや飾り切りしたウインナー、ミニトマト、ちくわの磯辺揚げ、卵焼き、枝豆とコーンのおかず、肉料理などをバランスよく詰めた弁当を披露した。「まずはラヴィット生放送 ミテネ」と、金曜レギュラーを務めるTBS系バラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時〜）についても記している。
この投稿に、ファンからは「可愛いお弁当」「見てるだけで気分が上がる」「全部美味しそう」「豪華すぎる」「彩りが綺麗」「品数の多さにびっくり」「忙しいのにこのクオリティ、尊敬しかない」といった声が寄せられている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「全部美味しそう」と話題のぎっしり弁当
◆近藤千尋、彩り豊かな弁当を公開
近藤は「今日も1日頑張るぞー」とつづり、華やかな弁当の写真を公開。パスタや飾り切りしたウインナー、ミニトマト、ちくわの磯辺揚げ、卵焼き、枝豆とコーンのおかず、肉料理などをバランスよく詰めた弁当を披露した。「まずはラヴィット生放送 ミテネ」と、金曜レギュラーを務めるTBS系バラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時〜）についても記している。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛いお弁当」「見てるだけで気分が上がる」「全部美味しそう」「豪華すぎる」「彩りが綺麗」「品数の多さにびっくり」「忙しいのにこのクオリティ、尊敬しかない」といった声が寄せられている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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