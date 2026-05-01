若林拓也、4年在籍スターダストプロモーション退所「あんぱん」「はじこい」など出演
【モデルプレス＝2026/05/01】俳優でモデルの若林拓也（29）が5月1日、自身のInstagramを更新。所属事務所・スターダストプロモーションを退所することを報告した。
【写真】若林拓也、横浜流星との5年前共演ショット
2022年より、スターダストプロモーションに所属していた若林は「約4年所属していたスターダストプロモーションを退所いたしました」と報告。「色々な景色を見させてもらいたくさん縁を繋いでいただいた感謝を忘れずに精進していきます」とつづり「これからの若林拓也もよろしくお願いします」と結んでいる。
若林は、1997年3月1日生まれ、カリフォルニア州出身の帰国子女。2016年に「第31回 メンズノンノモデル公開オーディション」でラボ シリーズ賞を受賞し、雑誌「MEN’S NON-NO」の専属モデルとして活動開始。2021年6月号をもって卒業した。
また、ドラマ「初めて恋をした日に読む話」（TBS系／2019年）、「スカム」（MBS・TBS系／2019年）、「ホームルーム」（MBS系／2020年）、「今ここにある危機とぼくの好感度について」（NHK総合／2021年）、映画「パレード」（2024年）、NHK連続テレビ小説「あんぱん」（2025年）などに出演し、俳優としても活躍。ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「恋愛ドラマな恋がしたい〜Kiss On The Bed〜」（2020年）で“全話ベッドでのキスシーン”という本格的な恋愛ドラマに挑戦したことでも注目を集めていた。（modelpress編集部）
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◆若林拓也、スターダストプロモーション退所を報告
2022年より、スターダストプロモーションに所属していた若林は「約4年所属していたスターダストプロモーションを退所いたしました」と報告。「色々な景色を見させてもらいたくさん縁を繋いでいただいた感謝を忘れずに精進していきます」とつづり「これからの若林拓也もよろしくお願いします」と結んでいる。
◆若林拓也、朝ドラ「あんぱん」などに出演
若林は、1997年3月1日生まれ、カリフォルニア州出身の帰国子女。2016年に「第31回 メンズノンノモデル公開オーディション」でラボ シリーズ賞を受賞し、雑誌「MEN’S NON-NO」の専属モデルとして活動開始。2021年6月号をもって卒業した。
また、ドラマ「初めて恋をした日に読む話」（TBS系／2019年）、「スカム」（MBS・TBS系／2019年）、「ホームルーム」（MBS系／2020年）、「今ここにある危機とぼくの好感度について」（NHK総合／2021年）、映画「パレード」（2024年）、NHK連続テレビ小説「あんぱん」（2025年）などに出演し、俳優としても活躍。ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「恋愛ドラマな恋がしたい〜Kiss On The Bed〜」（2020年）で“全話ベッドでのキスシーン”という本格的な恋愛ドラマに挑戦したことでも注目を集めていた。（modelpress編集部）
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