競泳の今夏の日本代表の練習が１日、都内で行われ報道陣に公開された。４月２８日には日本水連がドーピング違反などによって資格停止処分を科された選手でも、競技会前日までに資格停止期間が終了すればエントリーを仮申請できるルールを定めていたと一部報道があった。これを受けて日本水連の村松さやか常務理事が取材に応じた。

報道については「事実」と認めた。だが、日本水連はこの日までに措置を公表していなかった。村松氏は「公表するとなると、（選手名など）事案についても公表しなければならない。事案についてはＪＡＤＡ（日本アンチ・ドーピング機構）さんが発表するもの。ＪＡＤＡさんが公表していないのに、我々が主体的に公表することができない中で、先んじて発表することはできない」と非公表としてきた理由を説明した。

当該選手は資格停止期間中に３月の日本選手権にエントリー。大会開幕前日までには停止期間は明けることとなっていた。日本水連は一度、出場申請を棄却したが、「選手たちの将来をサポートしたい。（大会開始日には資格停止の）期間が終わって許される立場なのであれば、チャンスを摘みたくはない」と３月４日の常務理事会で今回の規定が作成された。

規定作成に当たってはＪＡＤＡや顧問弁護士と相談し作られた。法的に問題ないことを確認した上で、措置が設けられた。不公平性などさまざまな議論が重ねられたが、「選手の出場機会を奪わないでいこうというのが、常務理事会の意向だった。違反は故意ではなく、人に迷惑をかけていない。それであれば、今回は措置をするというふうに動いた」と当該選手を思っての措置だったと説明した。